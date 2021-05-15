Конотопский борец стал чемпионом мира

В Будапеште продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе среди кадетов.
Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Имед Худжадзе (в весовой категории до 65 кг) уверенно победил всех своих соперников и стал чемпионом мира.
Подготовил борца Заслуженный тренер Украины Виктор Гайдук.
С 1 по 3 июля в Хмельницком состоялся всеукраинский финал ІІІ летней Гимназиады по греко-римской борьбе....
В болгарском Самокове проходит первенство Европы по борьбе среди кадетов....
Конотопский борец Дмитрий Демяновский стал бронзовым призером чемпионата Европы по греко-римской борьбе....
В Македонии завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди молодежи (U-23)....
11-12 мая в манеже ЦСК ВС г. Киев проходил чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди юношей до 13 лет....