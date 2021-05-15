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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопский борец стал чемпионом мира

В Будапеште продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе среди кадетов.

В Будапеште продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе среди кадетов.

Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Имед Худжадзе (в весовой категории до 65 кг) уверенно победил всех своих соперников и стал чемпионом мира.

Подготовил борца Заслуженный тренер Украины Виктор Гайдук.

Спорт Греко-римская борьба Имед Худжадзе
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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