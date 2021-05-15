Конотопский борец стал чемпионом мира В Будапеште продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе среди кадетов.

В Будапеште продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе среди кадетов.

Воспитанник Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Имед Худжадзе (в весовой категории до 65 кг) уверенно победил всех своих соперников и стал чемпионом мира.

Подготовил борца Заслуженный тренер Украины Виктор Гайдук.