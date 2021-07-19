Женская сборная Украины проиграла россиянкам в 1/8 финала на Олимпиаде За нашу команду по стрельбе из лука выступали две выпускницы Сумского педуниверситета.

Женская сборная Украины по стрельбе из лука проиграла команде Российского олимпийского комитета в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио пишет sport.ua.

Украинки проиграли два стартовых сета соперницам. Для продолжении борьбы нашим лучницам нужно было выигрывать следующие два сета. В третьем сете была зафиксирована ничья, но россиянки рано начали радоваться: спорное очко судьи отдали сборной Украины, которая выиграла третий сет.

К сожалению, совершить камбек нашим лучницам не удалось. Россиянки выиграли четвертый сет и вышли в 1/4 финала, где встретятся с командой США.

Итоговый счет - 6:2 в пользу команды РОК.