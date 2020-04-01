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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Шосткинский боксер Иван Редкач женился

Самый скандальный боксер Украины Редкач женился.

Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач, который известен своими конфликтами с Василием Ломаченко, связал себя узами брака с красавицей Анной Андреевой.

35-летний боксер сыграл свадьбу в Калифорнии. Избранницей Редкача стала его давняя подруга Анна Андреева.

«Мое наиболее выдающееся достижение, что я смог убедить ее выйти за меня замуж», – написал Редкач в соцсетях.

Напомним: у Ивана Редкача уже есть два ребенка – дочь в Украине и сын в США.

Спорт Иван Редкач
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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