Шосткинский боксер Иван Редкач женился Самый скандальный боксер Украины Редкач женился.

Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач, который известен своими конфликтами с Василием Ломаченко, связал себя узами брака с красавицей Анной Андреевой.

35-летний боксер сыграл свадьбу в Калифорнии. Избранницей Редкача стала его давняя подруга Анна Андреева.

«Мое наиболее выдающееся достижение, что я смог убедить ее выйти за меня замуж», – написал Редкач в соцсетях.

Напомним: у Ивана Редкача уже есть два ребенка – дочь в Украине и сын в США.