Шосткинский боксер Иван Редкач женился

Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач, который известен своими конфликтами с Василием Ломаченко, связал себя узами брака с красавицей Анной Андреевой.
35-летний боксер сыграл свадьбу в Калифорнии. Избранницей Редкача стала его давняя подруга Анна Андреева.
«Мое наиболее выдающееся достижение, что я смог убедить ее выйти за меня замуж», – написал Редкач в соцсетях.
Напомним: у Ивана Редкача уже есть два ребенка – дочь в Украине и сын в США.
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