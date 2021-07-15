В Сумах возобновляют проведение прививок от коронавируса в МЦ «Романтика» В Сумах на ближайших выходных будут работать три центра массовой вакцинации от COVID-19.

На сегодня в Сумах проведено почти 60 тыс. прививок. Показательным в этом плане является пример управления здравоохранения, где привито 92% работников, дошкольного образования, где этот показатель составляет более 70%.

Проведению вакцинации в Сумах обучен 171 медицинский работник.

Иммунизация, уже традиционно, не прекращается и на выходных. В ближайшую субботу и воскресенье, 24 и 25 июля, будут работать три Центра массовой вакцинации: два при амбулаториях Центров оказания первичной медико-санитарной помощи (ул. Ильинская, 48/5 и ул. Привокзальная, 3А), один - в МЦ «Романтика» (ул. Героев Сумщины, 3). Прививки будут проводиться вакциной CoronaVac (Sinovac, Китай) с 9:00 до 14:00. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Обращаться можно на первичную и повторную вакцинацию.