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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:30141

У Сумах оголосили конкурс проєктів для участі у фестивалі «Ніч міста»

КУ «Агенція промоції «Суми» оголошує конкурс проєктів для участі у фестивалі «Ніч міста», який традиційно відбудеться в місті на початку осені.

Цьогоріч «Ніч міста» відбудеться у Сумах вже 4 вересня , тема фестивалю – «МістоМоменТи».

За задумом організаторів – наше життя складається з моментів: радісних, сумних, щасливих, яскравих. Ці моменти створює кожен із нас, тобто наповнює ними своє життя і своє місто. Тому вони закликають усіх охочих вмикати свою творчість на повну.

Під час розробки проєктів необхідно звертати увагу на правила та обмеження карантинного періоду!

Локації, які пропонується обрати для реалізації проєкту, це центральні вулиці міста, внутрішні дворики центру міста, парки, площі, галереї та інші культурні інституції міста.

Учасниками можуть стати художники, фотографи, урбаністи, актори, творчі об’єднання, громадські організації, музиканти, театри, галереї, музеї та інші.

До розгляду приймаються інсталяційні, художні, перформативні (театральні), музичні проєкти, світлові та відеошоу, які можуть бути виграшно представлені в нічному просторі міста.

Конкурсні вимоги до проєкту:

  • - відповідає темі, меті та концепції фестивалю «Ніч міста»;
  • - чіткий план реалізації;
  • - реалістичний бюджет.

Важливим фаховим критерієм відбору є висока художня якість проєкту. Це встановлюється у результаті дискусії залучених до фестивалю «Ніч міста» експертів.

Організатори допомагають з монтажем, освітленням, надають кураторську допомогу, покривають більшу частину витрат на реалізацію проєктів.

Для участі у конкурсі необхідно заповнити Google форму за цим посиланням, де потрібно зазначити: 

  • - Інформацію про назву проєкту, куратора проєкту: ім’я, прізвище, контакти;
  • - Інформацію про учасників: куратора, художників, інших учасників.
  • - Опис проєкту (обов’язково: концепція, орієнтовна структура, опис експозиційного матеріалу або його візуалізація в електронному вигляді (малюнок, фото для прикладу); додатково: принципи архітектурно-художнього рішення;
  • - Бюджет проєкту.

Кінцевий термін подачі пропозицій – 30 липня 2021 року.

Питання, додаткову інформацію, матеріали щодо проєкту з поміткою «Фестиваль «Ніч міста» надсилаються на електронну адресу

Общество Ночь города
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