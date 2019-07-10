Сумчан запрошують на Ніч міста

Культурно-мистецький фестиваль Ніч міста проходить у Сумах з 2017 року. Тож, цьогоріч відбудеться 5-й, ювілейний фестиваль.
Темою фестивалю у 2021 році стала «МістоМоменТи». Концепція: наше життя складається з моментів: радісних, сумних, щасливих, яскравих. Ці моменти створюєш Ти. Ти наповнюєш ними своє життя і своє місто. Створюй мистецтво, фантазуй. Вмикай свою творчість на повну!
Загалом буде представлено 30 заходів на різних локаціях. Серед заходів, що зможуть побачити містяни - фотозони, виступи сумських музикантів, театралізовані дійства, вистави, виставки, перформанси.
Анонси заходів та програму фестивалю можна знайти тут: http://surl.li/aedzw.
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