Сумчан запрошують на Ніч міста 4 вересня у Сумах відбудеться надзвичайна подія - Ніч міста!

Культурно-мистецький фестиваль Ніч міста проходить у Сумах з 2017 року. Тож, цьогоріч відбудеться 5-й, ювілейний фестиваль.

Темою фестивалю у 2021 році стала «МістоМоменТи». Концепція: наше життя складається з моментів: радісних, сумних, щасливих, яскравих. Ці моменти створюєш Ти. Ти наповнюєш ними своє життя і своє місто. Створюй мистецтво, фантазуй. Вмикай свою творчість на повну!

Загалом буде представлено 30 заходів на різних локаціях. Серед заходів, що зможуть побачити містяни - фотозони, виступи сумських музикантів, театралізовані дійства, вистави, виставки, перформанси.

Анонси заходів та програму фестивалю можна знайти тут: http://surl.li/aedzw.