Сумчан запрошують до команди волонтерів фестивалю «Ніч міста»

Цьогорічна тема фестивалю – «МістоМоменТи». Для того, аби долучитися до організації та проведення мистецького заходу необхідно заповнити анкету за посиланням.

Через вечірній час проведення заходу при відборі волонтерів у пріоритеті будуть особи, які досягли 18-річчя.