Сумчан запрошують до команди волонтерів фестивалю «Ніч міста»

Цьогорічна тема фестивалю – «МістоМоменТи». Для того, аби долучитися до організації та проведення мистецького заходу необхідно заповнити анкету за посиланням.
Через вечірній час проведення заходу при відборі волонтерів у пріоритеті будуть особи, які досягли 18-річчя.
КУ «Агенція промоції «Суми» оголошує конкурс проєктів для участі у фестивалі «Ніч міста», який традиційно відбудеться в місті на початку...
5 вересня, на День міста, планується проведення щорічного фестивалю «Ніч міста»....
7 вересня втретє у Сумах відбудеться масштабний мистецький фестиваль, що приурочений до Дня міста....
Якщо ти активний, любиш місто Суми та бажаєш побачити всю «кухню» фестивалю «Ніч міста» - ця інформація для тебе....
Агенція промоція «Суми» оголосила конкурс проектів для участі у фестивалі «Ніч міста»....