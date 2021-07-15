Главе Сумского апелляционного суда объявлен выговор Сегодня, 21 июля, Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия рассмотрел жалобу руководителя Сумской областной прокуратуры Алексея Тубельця.

По результатам рассмотрения обстоятельства, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, поэтому, требования жалобы удовлетворено, глава Сумского апелляционного суда привлечен к дисциплинарной ответственности и к нему применено взыскание в виде выговора.

Напоминаем, что указанное дело было открыто, поскольку ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения необоснованно осталось без рассмотрения и более двух месяцев мужчина, который нанес 8 ударов ножом человеку с инвалидностью и был приговорен к 9 годам, находился на свободе без всякого меры пресечения.

Так, приговором Заречного районного суда города Сумы 9 сентября 2020 года за убийство человека с инвалидностью обвиняемого приговорили к 9 годам лишения свободы и продлен срок содержания под стражей до 7 ноября 2020 года. Осужденный приговор обжаловал. Сумским апелляционным судом рассмотрение жалобы было назначено на 29 октября 2020 года, однако заседание не состоялось. 2 ноября 2020 года прокурором в апелляционный суд подано ходатайство о продлении срока содержания под стражей, которое тоже не рассмотрено, поэтому осужденный был освобожден из-под стражи. Лишь после того, как в январе 2021 года приговор вступил в законную силу, обвиняемый был взят под стражу.

В решении ВСП указано, что именно непринятие судьей всех необходимых мер для рассмотрения ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемого является существенным нарушением норм процессуального права, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.