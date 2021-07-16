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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине из-за разряда молнии произошел пожар в котельной

15 июля в 19:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании на территории котельной по ул. Промышленная в с. Великая Чернеччина.

О пожаре сообщил работник, который  увидел дым из подвального помещения. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

По прибытию было установлено, что из-за разряда молнии загорелся утеплитель труб горячего водоснабжения, проходивших под зданием котельной, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здания.

В 20:07 возгорание локализовали, а в 20:15, потратив на тушение почти полтонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В последнее время в области все чаще наблюдаются грозы, сопровождающиеся ударами разрядов молнии. Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам не пренебрегать установлением сертифицированных устройств молниезащиты, поскольку их отсутствие, или неправильное установление может привести к возгораниям и причинить значительный материальный ущерб, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Молния Пожар
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