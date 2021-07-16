В Сумах пьяный водитель въехал в грузовик

На месте ДТП инспекторы установили, что 64-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь задним ходом, а не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с автомобилем MAN.
Также стражи порядка обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел осмотр на месте ДТП. Результат был действительно положительный - 2,13 промилле (более чем в 10 раз выше нормы).
На водителя патрульные составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления его отстранили.
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