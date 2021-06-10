В Глухове задержали наркодилера

По данным следствия, наркоторговец реализовывал заинтересованным лицам в Глухове психотропное вещество - амфетамин. В частности, задокументирован факт продажи свертка с наркотиком за 500 грн. В то же время у злоумышленника изъято еще несколько подобных свертков.
Сейчас следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении по факту незаконного сбыта психотропного вещества (ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Работниками Ахтырского районного отдела полиции была проведена оперативная закупка наркотических средств у одного из жителей района. Во время обыска правоохранители...
Конотопской окружной прокуратурой сообщено о подозрении 32-летней женщине, которая незаконно получала наркотические средства и реализовывала их соответствующим лицам....
Изъято 350 таблеток и более 5 тыс. долларов США....
9 июня в рамках проведения общегосударственной оперативно-профилактической полицейской операции «Мак-2021» сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП и Роменского районного отдела полиции...
Пресечена деятельность наркоторговцев, у которого изъято 5 кг особо опасного наркотического средства «каннабис»....