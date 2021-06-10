В Глухове задержали наркодилера Сотрудники полиции под процессуальным руководством Глуховского отдела Шосткинской окружной прокуратуры разоблачили 41-летнего мужчину, который занимался незаконным оборотом психотропных веществ.

По данным следствия, наркоторговец реализовывал заинтересованным лицам в Глухове психотропное вещество - амфетамин. В частности, задокументирован факт продажи свертка с наркотиком за 500 грн. В то же время у злоумышленника изъято еще несколько подобных свертков.

Сейчас следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении по факту незаконного сбыта психотропного вещества (ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.