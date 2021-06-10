Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:01308

В Глухове задержали наркодилера

Сотрудники полиции под процессуальным руководством Глуховского отдела Шосткинской окружной прокуратуры разоблачили 41-летнего мужчину, который занимался незаконным оборотом психотропных веществ.

По данным следствия, наркоторговец реализовывал заинтересованным лицам в Глухове психотропное вещество - амфетамин. В частности, задокументирован факт продажи свертка с наркотиком за 500 грн. В то же время у злоумышленника изъято еще несколько подобных свертков.

Сейчас следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении по факту незаконного сбыта психотропного вещества (ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркодилер
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Ахтырке у наркодилера полиция нашла 6 кг марихуаны
Вчера 15:11

В Ахтырке у наркодилера полиция нашла 6 кг марихуаны

Работниками Ахтырского районного отдела полиции была проведена оперативная закупка наркотических средств у одного из жителей района. Во время обыска правоохранители...

На Сумщине поймали наркоторговку
05.07.2021 16:18

На Сумщине поймали наркоторговку

Конотопской окружной прокуратурой сообщено о подозрении 32-летней женщине, которая незаконно получала наркотические средства и реализовывала их соответствующим лицам....

На Сумщине поймали двух наркоторговцев
11.06.2021 14:09

На Сумщине поймали двух наркоторговцев

Изъято 350 таблеток и более 5 тыс. долларов США....

В Ромнах поймали наркодилера-метадонщика
10.06.2021 12:13

В Ромнах поймали наркодилера-метадонщика

9 июня в рамках проведения общегосударственной оперативно-профилактической полицейской операции «Мак-2021» сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП и Роменского районного отдела полиции...

На Сумщине у наркодилеров изъяли 5 кило марихуаны
10.06.2021 11:13

На Сумщине у наркодилеров изъяли 5 кило марихуаны

Пресечена деятельность наркоторговцев, у которого изъято 5 кг особо опасного наркотического средства «каннабис»....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
Сегодня 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
Сегодня 12:36
З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
Вчера 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
Вчера 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
14.07.2021 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году
12.07.2021 16:06
Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання
12.07.2021 15:54
На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)
12.07.2021 14:44
На сумській сцені - світова класика
11.07.2021 09:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Кино Планета Кіно
14.30; 19.15; 21.30
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 20.50
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Кино Планета Кіно
10.45; 18.30
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.