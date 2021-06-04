В Сумах пьяный водитель пытался убежать от копов (видео)

Только остановившись, водитель вышел из автомобиля и бросился наутек. Стражи порядка догнали и задержали его. Вероятной причиной его побега стало то, что он имел явные признаки алкогольного опьянения и не имел необходимых для водителя документов. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель категорически отказался, как на месте остановки, так и в больнице.
На него полицейские составили административные материалы по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и по ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП. От управления мужчину отстранили.
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