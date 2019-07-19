Предприятие, которое связывают с нардепом от Сумщины, заплатит 5,5 млн грн долгов по аренде

По иску Шосткинской окружной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области с общества с ограниченной ответственностью в пользу местного бюджета взыскано 5,5 млн грн задолженности по договору аренды коммунального имущества.
Прокуратурой установлено, что с 2007 года целостный имущественный комплекс по производству, транспортировке тепла и электрической энергии в г. Шостка передано обществу с ограниченной ответственностью в срочное платное пользование. Однако арендатор взятые на себя обязательства по уплате арендных платежей надлежащим образом не выполняет. Поэтому задолженность по договору аренды возникла в мае 2019 года, в течение 2020 году она постоянно увеличивалась и по состоянию на 25 января 2021 года составляла 5,3 млн грн. Поскольку неуплата арендной платы является нарушением интересов государства, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании указанной суммы и 272 тыс. грн пени.
Суд согласился с доводами прокуратуры.
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