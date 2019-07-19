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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:44163

Предприятие, которое связывают с нардепом от Сумщины, заплатит 5,5 млн грн долгов по аренде

На Сумщине прокуратура добилась взыскания 5,5 млн грн задолженности за аренду комимущества.

По иску Шосткинской окружной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области с общества с ограниченной ответственностью в пользу местного бюджета взыскано 5,5 млн грн задолженности по договору аренды коммунального имущества.

Прокуратурой установлено, что с 2007 года целостный имущественный комплекс по производству, транспортировке тепла и электрической энергии в г. Шостка передано обществу с ограниченной ответственностью в срочное платное пользование. Однако арендатор взятые на себя обязательства по уплате арендных платежей надлежащим образом не выполняет. Поэтому задолженность по договору аренды возникла в мае 2019 года, в течение 2020 году она постоянно увеличивалась и по состоянию на 25 января 2021 года составляла 5,3 млн грн. Поскольку неуплата арендной платы является нарушением интересов государства, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании указанной суммы и 272 тыс. грн пени.

Суд согласился с доводами прокуратуры.

Как стало известно «Данкор онлайн», речь идет о предприятии ШП «Харьковэнергоремонт», которое взяло в аренду Шосткинскую ТЭЦ. Его связывают с нардепом Игорем Молотком.

Право Харьковэнергоремонт
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