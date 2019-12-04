В Сумах открыли отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи Уже завтра новое отделение начнет принимать пациентов. Оно будет работать в помещении Сумской областной клинической больницы на Троицкой.

Финансирование проекта осуществлялось за средства государственного бюджета в размере 16 млн грн, еще 18 млн грн стоит компьютерный томограф.

Директор СОКЛ Владимир Горох рассказал, что в приемном отделении есть помещение для консультаций и смотровые, а также отдельные зоны для пациентов, ожидающих врача и лиц, их сопровождающих. «Отделение имеет современный диагностический блок, где установлен компьютерный томограф, УЗИ, рентген, лаборатория срочных анализов, кабинет лучевой диагностики, эндоскопии, бронхоскопии и блок интенсивной терапии для больных в неотложных состояниях. Ранее пациенты находились в коридоре, ожидали, пока их осмотрят, подойдет врач, а теперь они будут находиться на удобных кроватях, где будет проводиться диагностический процесс. Это значительно улучшит комфорт пациента и работу врачей и персонала», - сказал врач.

В круглосуточном режиме помощь здесь будут оказывать 12 специалистов - хирурги, травматологи, кардиологи и т.д. Для больных обустроены 17 коек, среди которых 6 реанимационных, специализированные, детские.

«Современное оборудование в этом новом отделении позволит оперативно проводить обследование, значительно сократить время на установку диагноза и ускорить начало лечения, спасти жизнь пациента», - отметил Владимир Горох.