В Сумах патрульные остановили пьяного в хлам водителя маршрутки (видео) 2,50 промилле - результат осмотра водителя маршрутного транспортного средства, о котором сообщили неравнодушные граждане.

Вчера, около 11 часов, экипаж патрульных получил сообщение от небезразличного сумчанина о водителе маршрутного транспортного средства Рута, который имел признаки опьянения.

Автомобиль стражи порядка обнаружили и остановили на улице Роменской. Кроме водителя, в транспортном средстве никого не было. Информация заявителя подтвердилась. 43-летний водитель действительно имел признаки алкогольного опьянения.

Водитель прошел осмотр на месте остановки транспортного средства. Алкотестер зафиксировал 2,50 промилле алкоголя, что более 12 раз превышает допустимую норму. С результатом мужчина не согласился и захотел пройти осмотр в заведении здравоохранения. Там врачи подтвердили пребывание мужчины в состоянии алкогольного опьянения.

На водителя патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. От управления его отстранили.