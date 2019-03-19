Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:54556

На востоке Украины погиб воин с Сумщины

Вблизи Водяного, что на Приазовье, в результате снайперского обстрела погиб уроженец Сумщины наводчик-оператор 15-го отдельного мотопехотного батальона Евгений Курасов.

Эту информацию подтвердил представитель областного военкомата Александр Бондаренко, пишет Суспільне.

По сообщению штаба Операции ООС, за минувшие сутки враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время одного из таких обстрелов вечером 8 июля боец с Сумщины получил смертельное ранение.

По словам Александра Бондаренко, тело погибшего должны доставить в Сумскую область вечером 10 июля. Похороны состоятся в воскресенье 11 июля в 12.00.

Евгению Курасову было 24 года. Служил по контракту с октября 2019 года. Дома, в с.Локня Сумского района, у погибшего остались жена с двухмесячным ребенком и родители.

Общество Погибший в ООС
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Донбассе погиб житель Шостки
26.02.2020 12:25

На Донбассе погиб житель Шостки

Сегодня Сумщина понесла еще одну потерю - на фронте героически погиб житель Шостки Гринь Дмитрий, 1992 года рождения....

Во вторник в Шостке объявили день траура
27.01.2020 18:03

Во вторник в Шостке объявили день траура

28 января в городе Шостка объявлен днем траура в связи гибелью в зоне проведения операции объединенных сил защитника Украины, командира...

Шосткинец погиб в зоне ООС
26.01.2020 17:21

Шосткинец погиб в зоне ООС

На фронте героически погиб шосткинец Антон Хоба....

В зоне ООС погиб боец с Сумщины
04.07.2019 16:54

В зоне ООС погиб боец с Сумщины

4 июля в больнице Курахово (Донецкая область) от полученных ранений скончался наш земляк, уроженец с. Подопригоры Лебединского района, воин 24...

На Луганщине погиб уроженец Сумщины
19.03.2019 20:17

На Луганщине погиб уроженец Сумщины

На востоке Украины погиб уроженец с. Деркачовка Недригайловского района Евгений Керечанин....

Новости

На востоке Украины погиб воин с Сумщины
Сегодня 13:54
На Сумщине еще 24 случая заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:33
В Сумах проведут конкурс на лучший архитектурный проект реконструкции площади Независимости
Сегодня 14:24
На выходных центр массовой вакцинации в Сумах работать не будет
Сегодня 14:12
В Сумах очередное ДТП с маршруткой
Сегодня 14:01
На чиновницу Сумской ОГА составили протокол за коррупцию
Сегодня 13:06
На Сумщине поймали наркомана-мошенника
Сегодня 12:59
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание грузовика (видео)
Сегодня 12:50
За 10 лет население Сумщины уменьшилось на 108 тысяч человек
Сегодня 11:27
Жителів та гостей Сумщини запрошують на Калнишеву раду
Сегодня 10:52
Суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве сумчанина, который уехал на дачу и пропал
Сегодня 10:23
В Сумах за бесценок продали коммунальные помещения
Сегодня 10:19
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.