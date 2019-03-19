На востоке Украины погиб воин с Сумщины

Эту информацию подтвердил представитель областного военкомата Александр Бондаренко, пишет Суспільне.
По сообщению штаба Операции ООС, за минувшие сутки враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время одного из таких обстрелов вечером 8 июля боец с Сумщины получил смертельное ранение.
По словам Александра Бондаренко, тело погибшего должны доставить в Сумскую область вечером 10 июля. Похороны состоятся в воскресенье 11 июля в 12.00.
Евгению Курасову было 24 года. Служил по контракту с октября 2019 года. Дома, в с.Локня Сумского района, у погибшего остались жена с двухмесячным ребенком и родители.
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