На востоке Украины погиб воин с Сумщины Вблизи Водяного, что на Приазовье, в результате снайперского обстрела погиб уроженец Сумщины наводчик-оператор 15-го отдельного мотопехотного батальона Евгений Курасов.

Эту информацию подтвердил представитель областного военкомата Александр Бондаренко, пишет Суспільне.

По сообщению штаба Операции ООС, за минувшие сутки враг дважды совершал обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Во время одного из таких обстрелов вечером 8 июля боец с Сумщины получил смертельное ранение.

По словам Александра Бондаренко, тело погибшего должны доставить в Сумскую область вечером 10 июля. Похороны состоятся в воскресенье 11 июля в 12.00.

Евгению Курасову было 24 года. Служил по контракту с октября 2019 года. Дома, в с.Локня Сумского района, у погибшего остались жена с двухмесячным ребенком и родители.