Громаде на Сумщине вернули ставок стоимостью более 42 млн грн

Во время судебного разбирательства установлено, что водный объект расположен на территории Дружбовской объединенной территориальной громада Шосткинского района, с 2012 года на основании договора аренды находится в пользовании физического лица-предпринимателя. В то же время, арендатором систематически в бюджет не выплачивалась арендная плата за землю, в результате чего возникла задолженность в размере почти 50 тыс. грн.
Согласившись с доводами прокурора, судом принято решение о прекращении путем расторжения договора аренды и обязано недобросовестного арендатора вернуть соответствующий земельный участок и расположенный на нем водный объект в собственность территориальной громады, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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