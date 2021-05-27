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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:50203

Громаде на Сумщине вернули ставок стоимостью более 42 млн грн

По иску Шосткинской окружной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области физическое лицо-предпринимателя обязано вернуть территориальной громаде земельный участок с расположенным на ней водным объектом площадью 27,8 га стоимостью более 42 млн грн.

Во время судебного разбирательства установлено, что водный объект расположен на территории Дружбовской объединенной территориальной громада Шосткинского района, с 2012 года на основании договора аренды находится в пользовании физического лица-предпринимателя. В то же время, арендатором систематически в бюджет не выплачивалась арендная плата за землю, в результате чего возникла задолженность в размере почти 50 тыс. грн.

Согласившись с доводами прокурора, судом принято решение о прекращении путем расторжения договора аренды и обязано недобросовестного арендатора вернуть соответствующий земельный участок и расположенный на нем водный объект в собственность территориальной громады, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Земля Ставок
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