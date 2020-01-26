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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Погибшего в ООС военного с Сумщины похоронят 10 августа

Погибшего в ООС воина 58-й механизированной бригады с Сумщины Ярослава Семеняка похоронят 10 августа.

Погибшего в субботу, 7 августа, младшего сержанта Ярослава Семеняка похоронят во вторник, 10 августа. Об этом сообщил представитель областного военкомата Александр Бондаренко, пишет Суспільне.

Предварительно прощание состоится в 12.00 в селе Подлипное на Конотопщине.

Как сообщается на странице в Фейсбуке 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского, Ярослав Семеняка погиб во время проведения восстановительных работ гражданской инфраструктуры. Тогда враг применил противотанковую управляемую ракету. Ярослав получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Ярослав Семеняка родом из села Калиновка, что на Конотопщине. Пошел в ряды Вооруженных сил в июне прошлого года.

Общество Погибший в ООС Ярослав Семеняка
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