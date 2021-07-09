В Сумах очередное ДТП с маршруткой

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.
Сегодня, 7 июля, около 17.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Петропавловской....
Авария произошла сегодня, 30 июня, утром на перекрестке улиц Ильинская и Ярослава Мудрого....
22 июня, около 18.00, патрульные получили сообщение об автопроисшествии между двумя автобусами на улице Ильинской....
О ДТП сообщила в Фейсбуке сумчанка Елена Драчук....
Вечером 8 июня в Сумах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Toyota» и автобуса «Рута 25»....