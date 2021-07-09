Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:01358

В Сумах очередное ДТП с маршруткой

На площади Привокзальной произошла авария с участием «Рута 25 СПГ» и Skoda.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.

Право ДТП с маршруткой
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах маршрутка попала в ДТП
07.07.2021 22:47

В Сумах маршрутка попала в ДТП

Сегодня, 7 июля, около 17.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Петропавловской....

В Сумах очередная маршрутка попала в ДТП
30.06.2021 16:10

В Сумах очередная маршрутка попала в ДТП

Авария произошла сегодня, 30 июня, утром на перекрестке улиц Ильинская и Ярослава Мудрого....

В Сумах на остановке столкнулись две маршрутки: пострадала пассажирка (видео)
23.06.2021 20:52

В Сумах на остановке столкнулись две маршрутки: пострадала пассажирка (видео)

22 июня, около 18.00, патрульные получили сообщение об автопроисшествии между двумя автобусами на улице Ильинской....

В Сумах маршрутка подрезала легковушку и поехала дальше
14.06.2021 20:55

В Сумах маршрутка подрезала легковушку и поехала дальше

О ДТП сообщила в Фейсбуке сумчанка Елена Драчук....

В ночном ДТП с маршруткой в Сумах пострадали трое
09.06.2021 11:04

В ночном ДТП с маршруткой в Сумах пострадали трое

Вечером 8 июня в Сумах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Toyota» и автобуса «Рута 25»....

Новости

На востоке Украины погиб воин с Сумщины
Сегодня 13:54
На Сумщине еще 24 случая заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:33
В Сумах проведут конкурс на лучший архитектурный проект реконструкции площади Независимости
Сегодня 14:24
На выходных центр массовой вакцинации в Сумах работать не будет
Сегодня 14:12
В Сумах очередное ДТП с маршруткой
Сегодня 14:01
На чиновницу Сумской ОГА составили протокол за коррупцию
Сегодня 13:06
На Сумщине поймали наркомана-мошенника
Сегодня 12:59
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание грузовика (видео)
Сегодня 12:50
За 10 лет население Сумщины уменьшилось на 108 тысяч человек
Сегодня 11:27
Жителів та гостей Сумщини запрошують на Калнишеву раду
Сегодня 10:52
Суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве сумчанина, который уехал на дачу и пропал
Сегодня 10:23
В Сумах за бесценок продали коммунальные помещения
Сегодня 10:19
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.