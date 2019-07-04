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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Донбассе погиб житель Сумщины

В зоне ООС погиб наш земляк - 32-летний боец из Конотопского района Ярослав Семеняка.

Младший сержант воинской части А1376 погиб 7 августа в результате вражеского обстрела из ПТУР ВОП «ПАССАТ» в районе поселка Пески.

Ярослав родом из Конотопского района Сумской области. Служил по контракту с июня 2020 года, сообщает Сумская областная государственная администрация.

Общество Погибший в ООС
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Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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