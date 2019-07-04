На Донбассе погиб житель Сумщины

Младший сержант воинской части А1376 погиб 7 августа в результате вражеского обстрела из ПТУР ВОП «ПАССАТ» в районе поселка Пески.
Ярослав родом из Конотопского района Сумской области. Служил по контракту с июня 2020 года, сообщает Сумская областная государственная администрация.
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