На Донбассе погиб житель Сумщины В зоне ООС погиб наш земляк - 32-летний боец из Конотопского района Ярослав Семеняка.

Младший сержант воинской части А1376 погиб 7 августа в результате вражеского обстрела из ПТУР ВОП «ПАССАТ» в районе поселка Пески. Ярослав родом из Конотопского района Сумской области. Служил по контракту с июня 2020 года, сообщает Сумская областная государственная администрация.