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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине будут судить отца и дядю 15-летней девушки с ограниченными возможностями, которые годами ее насиловали

Ювенальными прокурорами Сумской областной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего отца и 43-летнего дяди 15-летней девушки, которые годами ее насиловали (ч. 3 и ч. 4 ст. 152 (в редакции от 11.01.2019) и ч. 3 ст. 153 (в редакции 2001) УК Украины.

По данным следствия, с 2016 года мужчина систематически насиловал и совершал сексуальное насилие над своей дочерью, 2005 года рождения, пользуясь ее беспомощным состоянием, обусловленным наличием психического расстройства и недостатками умственного развития. С 2018 года подобные действия совершал с девочкой еще и ее родной дядя, который проживал вместе с ними.

Об указанном факте правоохранителям стало известно 4 марта 2021 года. Тогда в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, на теле своей родственницы она увидела повреждения, а когда начала расспрашивать о причинах их возникновения, то услышала ужасное. В ходе следствия факты сексуального насилия и насилия подтвердились.

Более того, отец девочки будет отвечать в суде еще и за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, которой в то время было 15 лет, а также за попытку изнасиловать 14-летнюю племянницу (ч. 3 ст. 15 / ч. 2 ст. 153 и ч. 3 ст. 15 / ч. 3 ст.152 УК Украины). Поскольку девушки сопротивлялись и могли за себя постоять, намерения мужчины остались невыполненными.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Досудебное следствие осуществляли следователи Следственного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Право Изнасилование
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