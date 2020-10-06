На Сумщине будут судить отца и дядю 15-летней девушки с ограниченными возможностями, которые годами ее насиловали

По данным следствия, с 2016 года мужчина систематически насиловал и совершал сексуальное насилие над своей дочерью, 2005 года рождения, пользуясь ее беспомощным состоянием, обусловленным наличием психического расстройства и недостатками умственного развития. С 2018 года подобные действия совершал с девочкой еще и ее родной дядя, который проживал вместе с ними.
Об указанном факте правоохранителям стало известно 4 марта 2021 года. Тогда в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, на теле своей родственницы она увидела повреждения, а когда начала расспрашивать о причинах их возникновения, то услышала ужасное. В ходе следствия факты сексуального насилия и насилия подтвердились.
Более того, отец девочки будет отвечать в суде еще и за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой своей дочери, которой в то время было 15 лет, а также за попытку изнасиловать 14-летнюю племянницу (ч. 3 ст. 15 / ч. 2 ст. 153 и ч. 3 ст. 15 / ч. 3 ст.152 УК Украины). Поскольку девушки сопротивлялись и могли за себя постоять, намерения мужчины остались невыполненными.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Досудебное следствие осуществляли следователи Следственного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
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