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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:51279

На ремонт тротуаров в Сумах нужно еще 20 миллионов

Вопрос обсуждался сегодня, 5 июля, во время аппаратного совещания в мэрии.

По словам директора департамента инфраструктуры Александра Журбы, еще с прошлого года остались не доделанными тротуары на ул. Металлургов и на Курском проспекте, поэтому в этом году работы продолжаются на Металлургов, сейчас ведутся работы на ул. Романа Атаманюка. Также планируют закончить ул. Троицкую. Также разработана проектно-сметная документация на тротуары по ул. Леваневского, Троицкой – от Леваневского до Привокзальной и пр. Лушпы. Есть потребность в 20 млн грн, за которыми будут обращаться за к профильной комиссии.

Мэр Сум Александр Лысенко посоветовал подчиненному, что, если беретесь за Троицкую, то она должна быть сделана вся, а не по кусочкам, как, например, на Ильинской, которую когда-то начали делать папередники.

Что интересно, такие кусочки наблюдаются по всему городу, в том числе и при каденции мэра Лысенко, в том числе на Петропавловской, которую делали 4 года назад, на Харьковской – 3 года назад и т.д. Доделывать там никто. Похоже, не собирается.

Общество Ремонт тротуаров
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