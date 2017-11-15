На Сумщині святкуватимуть 362-у річницю перемоги у Конотопській битві Відбулася нарада за участю голови Сумської облдержадміністрації Дмитра Живицького, голови Конотопської райдержадміністрації Олександра Бескоровайного та Попівського сільського голови Анатолія Боярчука.

Обговорювали стан підготовки до відзначення у Конотопському районі 362-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві 1659 року.

Акцентовано увагу на офіційних, культурно-мистецьких заходах, а також фінансових та організаційно-господарських питаннях з нагоди святкування.

«Потрібно зробити все можливе, щоб об’єднати в один потужний рух зусилля органів влади, місцевого самоврядування та громадськості. Наша мета – розкрити унікальність та багатогранність цієї події, показати молодому поколінню, що Іван Виговський – не лише гетьман України, а й видатна історична постать, чия роль неоціненна у багатовіковій історії визвольних змагань за створення Української держави», – зауважив Дмитро Живицький.