На Сумщині святкуватимуть 362-у річницю перемоги у Конотопській битві

Обговорювали стан підготовки до відзначення у Конотопському районі 362-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві 1659 року.
Акцентовано увагу на офіційних, культурно-мистецьких заходах, а також фінансових та організаційно-господарських питаннях з нагоди святкування.
«Потрібно зробити все можливе, щоб об’єднати в один потужний рух зусилля органів влади, місцевого самоврядування та громадськості. Наша мета – розкрити унікальність та багатогранність цієї події, показати молодому поколінню, що Іван Виговський – не лише гетьман України, а й видатна історична постать, чия роль неоціненна у багатовіковій історії визвольних змагань за створення Української держави», – зауважив Дмитро Живицький.
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