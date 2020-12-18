Патрульные вернули домой 6-летнего мальчика, который сам приехал из Старого села в Сумы

Транспорт тронулся, и ребенок всю дорогу стеснялся попросить водителя остановиться. Вместе с другими пассажирами он вышел на остановке общественного транспорта в Сумах.
Не растерявшись, мальчик обратился к незнакомой женщине и рассказал о своих «приключениях», а она - вызвала полицию.
На место прибыли патрульные Юрий Макаруха и Сергей Фоменко. Они пообщались с ребенком. Мальчик рассказал, что не знает своего адреса, но может показать дорогу домой.
Впоследствии инспекторы выяснили, что ребенок приехал из Старого (Красного) села под Сумами. Стражи порядка отвезли мальчика домой.
По месту жительства ребенка была старшая сестра, которая даже не догадывалась, что ее младший брат успел наведаться в областной центр.
Патрульные позвонили матери мальчика и рассказали об этом событии. Женщина поблагодарила полицейским за неравнодушие и заботу.
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