В Шостке авто не разминулось с электроопорой

По данным Шосткинского районного управления полиции, 24-летний водитель не справился с управлением. Водитель был трезв. К счастью, никто не пострадал, повреждены только автомобиль и электроопору.
Также было повреждено электропровод, он упал прямо на проезжую часть, поэтому пришлось вызвать энергетиков для обесточивания. Движение по дороге по ул. Партизан было перекрыто. Автомобили объезжали место ДТП по параллельной улице. Но, по словам очевидцев, один автомобиль застрял на железнодорожных путях и перекрыл движение и по параллельной улице.
Сейчас проблема решена. Затора уже нет, пишет Шостка.инфо.
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