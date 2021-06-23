В Шостке авто не разминулось с электроопорой ДТП произошло сегодня, 3 июня, утром. По улице Партизан на повороте с улицы Некрасова в микрорайон Капсюль легковой автомобиль Skoda совершил наезд на электроопору.

По данным Шосткинского районного управления полиции, 24-летний водитель не справился с управлением. Водитель был трезв. К счастью, никто не пострадал, повреждены только автомобиль и электроопору.

Также было повреждено электропровод, он упал прямо на проезжую часть, поэтому пришлось вызвать энергетиков для обесточивания. Движение по дороге по ул. Партизан было перекрыто. Автомобили объезжали место ДТП по параллельной улице. Но, по словам очевидцев, один автомобиль застрял на железнодорожных путях и перекрыл движение и по параллельной улице.

Сейчас проблема решена. Затора уже нет, пишет Шостка.инфо.