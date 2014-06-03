Сумчанку покусала бельгийская овчарка: женщина ищет хозяев Сумчанка Наталья Ячник написала в Фейсбуке о случае, который произошел с ней в районе Дуровщины.

«Уважаемые сумчане! Вынуждена обратиться за помощью, так как самостоятельный поиск не дал результатов, а время уходит. В понедельник, 28.06.2021 около 19 часов меня покусала собака породы малинуа (бельгийская овчарка)(фото из открытых источников, для примера). Это произошло на Дуровщине, недалеко от детской площадки. Собака хозяйская, молодой кобель-подросток, возраст , на мой взгляд, 8-10 месяцев. Он был на поводке, но вот только поводок просто лежал на земле, а не был в руках у хозяйки, которая находилась рядом. После того, как пёс меня укусил, хозяйка с трудом его оттянула и стала бить его поводком и ругать. Передо мной за поведение своего пса даже не извинилась и как-то быстро исчезла. Покусы оказались серьезнее, чем я думала сначала, и мне пришлось обратиться в травмпункт. Там мне сказали наблюдать за собакой 10 дней и если она будет в порядке, необходимости делать прививку от бешенства мне нет. Проблема в том, что хозяева этого пса теперь не выводят его на Дуровщину на прогулку и у меня нет возможности увидеть его. Прошу вашей помощи в поиске хозяев этого малинуа. Если кто-то знаком с ними, прошу передать, что я просто хочу увидеть собаку, чтобы убедиться, что она здорова. Мой телефон 050-407-35-77. Буду благодарна за любую информацию», - написала она.