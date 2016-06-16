Наметовий табір “Коловрат” на Сумщині зібрав на відпочинок 50 дітей Підлітки з Сумської області зібралися в патріотичному наметовому таборі "Коловрат" імені Романа Атаманюка. Заїхали вони в ліс поблизу села Вільшанка 1 липня.

Цьогорічний "Коловрат" зібрав 50 дітей: порівну хлопців і дівчат. Вік учасників – від 14 до 18 років. Перш ніж потрапити сюди, кожен пройшов відбір і співбесіду. У 2021 році майже всі – новачки, пише Суспільне.

"Табір організовують люди, які належать до ГО "Пласт". Я теж є її частиною. В принципі "Пласт" створений для саморозвитку, самопізнання, тому приїхала на "Коловрат" перевірити себе. Розумію, що це буде крутий досвід, класна пригода, якою б дивною вона не була", — говорить учасниця табору Софія Сизоненко ("Швайка").

16-річний Андрій Магденко з Ромен на псевдо "Мураха" їздить у табір з 2013-го року.

"Мені дуже подобається цей табір. У нього є своя атмосфера. Найбільше мені подобаються люди в цьому таборі: це і провіди, і таборовики. Такого табору я не бачив ніде", — розповів він.

Про участь у наметовому таборі доньки Поліни розповів її тато — Єгор Козинський: "Вона тут вже не вперше, вже — вдруге. Їй майже 16. Самостійна стала, приймає рішення, ініціює, укріплює дух. Це становлення особистості, взаємовідносин. Це командна робота, це весело. Це нові друзі, відпочинок, природа, тому я ставлюся тільки позитивно".

У свій перший день у таборі учасники облаштовують побут і знайомляться одне з одним. Сформувати колективну відповідальність і довіру допомагають ігри й фізичні вправи.

"Протягом табору буде багато інтелектуальних активностей: брейн-ринги, квести, плюс смуга перешкод, різні марші. Будемо в район Могриці виходити, подорожувати, плануємо провести тактичну медицину, ігри на лідерство, на знайомство", — каже інструктор табору Валерій П'ятаченко.

Спілкування українською, дозвілля з фізичним і інтелектуальним навантаженням, чіткий режим дня – серед основних правил у таборі. Про все це дбають інструктори.

"Моя відповідальність в тому, щоб всі учасники сюди доїхали, збирати їх, оголошувати дітей, аби вони могли провести круто літо, як колись проводили всі ми. Більша частина проводу була колись учасниками табору, тому нам знайоме це відчуття. Ми хочемо, щоб ця справа продовжувалась", — зазначила інструкторка табору Марія Прихожай.

Суспільне Суми

"Табір є вишкільним. Результатом є те, що вони здобувають навички самозарадності: спочатку маєш навчитися піклуватися про себе, а потім ти можеш вже думати про свою сім’ю, про велику мету. Ми вчимо піклуватися про себе і колектив, винахідливості, критичному мисленню: ми розбираємо, що таке фейки, як їм протидіяти", — каже організатор табору Володимир Міщенко.

У "Коловраті" — триразове харчування. На табірній кухні працюють два кухарі. До приготування страв долучають і дітей. Цього дня в меню – гречаний суп, сирні канапки, фрукти, чай і солодощі. Меню продумують наперед.

"Будемо дивувати, будемо готувати і м’ясні страви, і овочеві, варитимемо уху, куліш, на завтра у нас запланований борщ. Будуть різні салати, солодощі, компоти. Меню має бути різноманітним. Велика увага приділяється чистоті посуду, все вимивається, витирається. Нам потрібен погріб, там зберігається м'ясо, фрукти, окремо в наметах ми зберігаємо сухі продукти, які не потребують холоду", — розповіла кухарка Валерія Сіробаба.

Зміна у цьогорічному "Коловраті" триватиме 10 днів – до 10-го липня.

Табір "Коловрат" частково фінансує управління молоді і спорту ОДА . Також долучаються благодійники. У 2021 році на зміну запланували 100 000 гривень, розповів організатор табору. Патріотичний табір "Коловрат" діє на Сумщині з 2004-го року. Останні п’ять років він носить ім’я Романа Атаманюка. Юнак був постійним учасником і інструктором "Коловрату", загинув у російсько-українській війні у травні 2015 року. Йому було 25 років.