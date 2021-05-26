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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:3234

«Сумское НПО» не выплачивает обещанные долги по зарплате

Об этом сегодня, 29 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник управления по вопросам труда Александр Занченко.

По его словам, сумма задолженности предприятий перед работниками составляет 251 млн грн. С начала июня задолженность выплачивали 4 предприятия, в том числе:

- ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» - 3,3 млн грн,

- АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 1,35 млн грн,

- ООО «Газтех» - 34 тыс. грн;

- ООО «Кинотеатр «Дружба» - 15 тыс. грн.

По бывшему заводу «Фрунзе», на сегодняшний день график не выполняется. По графику планировалась выплата за май-июнь 3,4 млн грн 1288 работникам. 2 млн грн было заблокировано на счетах частного исполнителя. Информации о том ,что они разблокированы и выплачены нет.

Экономика Задолженность по зарплате Сумское НПО
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