«Сумское НПО» не выплачивает обещанные долги по зарплате

По его словам, сумма задолженности предприятий перед работниками составляет 251 млн грн. С начала июня задолженность выплачивали 4 предприятия, в том числе:
- ДП «Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб» - 3,3 млн грн,
- АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 1,35 млн грн,
- ООО «Газтех» - 34 тыс. грн;
- ООО «Кинотеатр «Дружба» - 15 тыс. грн.
По бывшему заводу «Фрунзе», на сегодняшний день график не выполняется. По графику планировалась выплата за май-июнь 3,4 млн грн 1288 работникам. 2 млн грн было заблокировано на счетах частного исполнителя. Информации о том ,что они разблокированы и выплачены нет.
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