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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской апелляционный суд наложил арест на имущество АО «Сумское НПО»

Коллегия судей криминальной палаты Сумского апелляционного суда отменила определение следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которым органу досудебного расследования было отказано в удовлетворении ходатайства о наложении ареста на имущество машиностроительного предприятия.

Речь идет о правоучредительных документах, финансовой, бухгалтерской и кадровой документации, которую правоохранители изъяли во время обыска помещений, находящихся во владении АО «Сумское НПО», АО «СМНВО-ИНЖИНИРИНГ» и ООО «СМНПО».

Такое решение апелляционным судом принято в рамках производства, открытого по апелляционной жалобе прокурора. Обжалуя определение следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, сторона обвинения обосновывала свои требования тем, что изъятые при обыске вещи и документы признаны вещественным доказательством в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги), ч. ч. 1, 2, 3 ст. 382 (Неисполнение судебного решения), ч. 1 ст. 388 УК Украины (Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, описанного или подлежащего конфискации). Постановление суда первой инстанции препятствует эффективному и всестороннему его расследованию, а именно - обстоятельств невыполнения руководителями АО «Сумское НПО» и ООО «СМНПО» судебных решений о взыскании с данных предприятий задолженности по заработной плате, а также противоправного вывода имущества указанных обществ из-под ареста и их последующего отчуждения. Кроме того, в рамках уголовного производства объявлено подозрение ряду лиц, а именно: бывшему генеральному директору АО «СМНПО», частному исполнителю, бывшему директору гостиницы «Юбилейная» и т.д.

Рассмотрев апелляционную жалобу стороны обвинения, коллегия судей апелляционного суда согласилась с выводами следователя и прокурора о том, что на изъятое в ходе обыска имущество следует наложить арест, поскольку оно отвечает критериям вещественных доказательств, а материалы дела свидетельствуют, что на данном этапе уголовного производства потребности досудебного расследование оправдывает вмешательство в права и интересы собственника имущества с целью предотвращения отчуждения, уничтожения или повреждения вещественных доказательств, что может помешать уголовному производству. Сумский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и постановил новое постановление о частичном удовлетворении ходатайства органа досудебного расследования о наложении ареста на изъятые вещи и имущество. В частности, судом апелляционной инстанции были арестованы документы предприятия и их копии, которые непосредственно датированы в период совершения преступлений, существование которых устанавливает орган досудебного расследования, а именно документов и их копии, которые создавались в 2019 и 2020 годах. Вместе с тем, учитывая необоснованность коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства следователя в части наложения ареста на документы и копии документов, касающиеся 2021 года, поскольку, как следует из содержания предъявленного фигурантам данного уголовного производства подозрения, инкриминируемые подозрения касаются 2019-2020 годов.

Право Сумское НПО
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