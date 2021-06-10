Кому в Сумах отключили воду? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. СКД, 12 (замена счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Заливная, 31Г (установление счетчиков холодной и горячей воды в квартире), пр-т М. Лушпы, 31 (замена крана холодной воды в квартире, ул. Г. Кондратьева, 19 (замена кранов и стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Металлургов, 17 (замена счетчика холодной воды), ул. Горького, 5 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Леваневского, 2 (установка счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Бельгийская, 18 ( замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Первомайская, 24 (замена коренного крана холодной воды в квартире), ул. Нахимова, 21 (замена труб холодной воды в квартире).