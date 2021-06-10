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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:48315

Кому в Сумах отключили воду?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. СКД, 12 (замена счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Заливная, 31Г (установление счетчиков холодной и горячей воды в квартире), пр-т М. Лушпы, 31 (замена крана холодной воды в квартире, ул. Г. Кондратьева, 19 (замена кранов и стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Металлургов, 17 (замена счетчика холодной воды), ул. Горького, 5 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Леваневского, 2 (установка счетчиков холодной и горячей воды в квартире), ул. Бельгийская, 18 ( замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Первомайская, 24 (замена коренного крана холодной воды в квартире), ул. Нахимова, 21 (замена труб холодной воды в квартире).

Общество Отключение воды
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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