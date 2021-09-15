Сумским машиностроителям пообещали встречу с губернатором на следующей неделе

Они требовали, чтобы к ним вышел глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, но снова пришлось довольствоваться разговором с его первым замом Тарасом Савченко. Тот объяснил, что у губернатора прямо сейчас проходит встреча с инвесторами. А с машиностроителями он встретится 12 октября. На эту встречу приглашены представители завода, представители протестующих, а также исполнительной службы. На ней будут планируется рассмотреть конкретные сроки погашения зарплаты, а также определить, какие категории работников уже получили выплаты.
В конце встречи сумчане передали чиновнику хлеб «за контактность», который делали из ингредиентов, предоставленных разными митингующими.
Первый заместитель главы Сумской облгосадминистрации встретился с митингующими - представителями АО «Сумское НПО»....
Бывшие работники «Сумского НПО», которым задолжали более 200 млн грн зарплаты, пришли сегодня, 30 сентября на площадь Независимости....
Сегодня, 30 сентября, бывшие работники Сумского НПО, которым предприятие задолжало более 200 млн грн зарплаты, снова вышли на митинг....
В августе-сентябре Хозсуд Сумской области удовлетворил иски Проминвестбанка к АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» (заемщик) и ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное...
Работникам сумской больниці №5 задолжали более 3 млн грн заработной платы за август....