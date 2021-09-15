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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумским машиностроителям пообещали встречу с губернатором на следующей неделе

Бывшие работники Сумского НПО, которым завод задолжал более 200 млн грн, митинговали под стенами Сумской облгосадминистрации.

Они требовали, чтобы к ним вышел глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, но снова пришлось довольствоваться разговором с его первым замом Тарасом Савченко. Тот объяснил, что у губернатора прямо сейчас проходит встреча с инвесторами. А с машиностроителями он встретится 12 октября. На эту встречу приглашены представители завода, представители протестующих, а также исполнительной службы. На ней будут планируется рассмотреть конкретные сроки погашения зарплаты, а также определить, какие категории работников уже получили выплаты.

В конце встречи сумчане передали чиновнику хлеб «за контактность», который делали из ингредиентов, предоставленных разными митингующими.

Политика Задолженность по зарплате Митинг Сумское НПО
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