Сумским машиностроителям пообещали встречу с губернатором на следующей неделе Бывшие работники Сумского НПО, которым завод задолжал более 200 млн грн, митинговали под стенами Сумской облгосадминистрации.

Они требовали, чтобы к ним вышел глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, но снова пришлось довольствоваться разговором с его первым замом Тарасом Савченко. Тот объяснил, что у губернатора прямо сейчас проходит встреча с инвесторами. А с машиностроителями он встретится 12 октября. На эту встречу приглашены представители завода, представители протестующих, а также исполнительной службы. На ней будут планируется рассмотреть конкретные сроки погашения зарплаты, а также определить, какие категории работников уже получили выплаты.

В конце встречи сумчане передали чиновнику хлеб «за контактность», который делали из ингредиентов, предоставленных разными митингующими.