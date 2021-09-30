ПУМБ подал иски к «Сумскому НПО» на $58 млн ПУМБ обратился в Хозсуд Сумской области с иском к АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» и ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» о взыскании 36,9 млн долл., 86,75 млн грн и 594 тыс. долл. (дело №920/1142/20).

Согласно судебным материалам, речь идет о задолженности по кредитному договору №7.5-60 от 31.03.2008. пишет Финбаланс.

Кроме того, ПУМБ подал иск к упомянутым компаниям о взыскании еще 15,4 млн долл., 39,4 млн грн и 270 тыс. долл. (дело №920/1143/20).

В этом случае речь идет о задолженности по кредитному договору №04-248 от 07.12.2012.

Напомним «Сумское НПО» также задолжало «Проминвестбанку», «Сбербанку», «ИНГ Банку» и «ВБР».

Ранее «Сумское НПО» связывали с Константином Григоришиным. Однако в 2019 году сообщалось, что предприятие перешло под контроль Владимира Лукьяненко и Вадима Новинского в результате проигрыша Григоришина в Лондонском арбитраже на 300 млн. дол.

ПУМБ принадлежит Ринату Ахметову - старшему партнеру Вадиму Новинскому по «Метинвесту».