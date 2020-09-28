На Сумщине прокуратура хочет вернуть громаде став стоимостью 41 млн грн Шосткинской окружной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства заявлен иск об обязательстве вернуть территориальной громаде земельный участок с расположенным на нем водоемом стоимостью 41 млн грн.

Прокуратурой установлено, что в конце 2019 года закончился срок действия договора аренды земли и водного объекта площадью 36 га на территории Шосткинского района Сумской области, заключенного с физическим лицом-предпринимателем. Однако арендатор в нарушение требований закона по истечении срока действия договора земельный участок и водоем территориальной громаде не вернул, продолжая ими пользоваться.

Несмотря на имеющиеся нарушения, соответствующий уполномоченный орган в суд не обратился. Поэтому на защиту интересов государства стала прокуратура, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.