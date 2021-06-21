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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 07:40275

Скандальная стройка на СКД: сумской предприниматель пытался убить человека (видео)

Сегодня, 26 июня, рано утром начался демонтаж недостроенного магазина возле дома по ул. СКД, 22.

На место приехали сумские чиновники с решением исполкома о демонтаже. Работники приступили к работам. Предприниматель Владислав Корницкий возмущался, снимал процесс на телефон, а затем выбил лестницу из-под работника, который проводил демонтаж. Присутствовавшая полиция быстро скрутила предпринимателя, который обвинял всех в своих бедах, в том числе депутата горсовета Виталия Жиленко, который также был здесь.

Демонтаж продолжается, с работником все нормально. Предпринимателя отпустили.

Право Владислав Корницкий Стройка на СКД
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