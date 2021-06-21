В Сумах на СКД завершается демонтаж незаконно установленного магазина Об этом во время стрима в Фейсбуке сообщил и показал мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, с 4 утра на СКД, 22 проходили демонтажные работы незаконно установленного прямо на клумбе магазина, согласно решению исполкома, принятого в пятницу в рабочем порядке.

Он напомним, что здесь рядом проходит газопровод, поэтому строить здесь ничего нельзя.

Напомним: утром предприниматель Владислав Корницкий протестовал против демонтажа и выбил лестницу из-под работника. Его скрутила полиция, но позже отпустила.