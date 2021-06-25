В Сумах 11-летний велосипедист попал под колеса авто

Предварительно известно, что 11-летний велосипедист, который не следил за дорожной обстановкой, выезжая на дорогу с прилегающей территории, и, как следствие, не предоставив преимущества в движении, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra.
В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. Его сразу доставили в Сумскую областную детскую больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили домой. Об этом событии полицейские сразу сообщили родителей мальчика. Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления материалов следователем.
Патрульные обращаются к родителям: сейчас период каникул. Чтобы каникулы ваших детей были безопасными, разговаривайте с ними о правилах поведения в том числе и на дороге.
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