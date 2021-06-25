Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 00:10132

В Сумах 11-летний велосипедист попал под колеса авто

24 июня, около 12 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ивана Сирко.

Предварительно известно, что 11-летний велосипедист, который не следил за дорожной обстановкой, выезжая на дорогу с прилегающей территории, и, как следствие, не предоставив преимущества в движении, допустил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. Его сразу доставили в Сумскую областную детскую больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили домой. Об этом событии полицейские сразу сообщили родителей мальчика. Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления материалов следователем.

Патрульные обращаются к родителям: сейчас период каникул. Чтобы каникулы ваших детей были безопасными, разговаривайте с ними о правилах поведения в том числе и на дороге.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Под Сумами в ДТП травмировался пешеход
Вчера 10:54

Под Сумами в ДТП травмировался пешеход

Утром 24 июня на автодороге вблизи села Бездрик Сумского района водитель легкового автомобиля ВАЗ допустил наезд на пешехода....

В Сумах авария на проспекте Шевченко
24.06.2021 14:32

В Сумах авария на проспекте Шевченко

На перекрестке улицы Леваневского и проспекта Шевченко произошла авария с участием ВАЗ и Hyundai Accent....

В Сумах авария на мосту
24.06.2021 13:29

В Сумах авария на мосту

На проспекте Шевченко произошла авария с участием Volkswagen Jetta и Toyota Corolla....

В Сумах ДТП на Ковпака
24.06.2021 12:02

В Сумах ДТП на Ковпака

На улице Ковпака произошла авария с участием Chevrolet Lacetti и Hyundai Accent....

В Сумах авария на перекрестке
24.06.2021 11:29

В Сумах авария на перекрестке

На перекрестке улиц Ремесленная-Леонида Быкова произошла авария с участием Nissan Note и ВАЗ....

Новости

Президент назначил главой Сумской ОГА Дмитрия Живицкого
Вчера 17:07
На Сумщине 24 случая заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)
Вчера 09:19
В Сумах 11-летний велосипедист попал под колеса авто
Сегодня 00:10
В Сумах неадекватный наркоман проник в больницу (видео)
Вчера 21:57
В сумских детсадах возрастет родительская плата за питание
Вчера 19:09
Сумские теннисисты отличились во Львове и Ирпене
Вчера 18:55
Сумські рятувальники перевіряють дитячі табори
Вчера 18:47
В Сумах на скандальную стройку на СКД вызвали «скорую»
Вчера 18:31
Жителів Сумщини запрошують до участі у Всеукраїнському онлайн-флешмобі «Моя Конституція»
Вчера 17:56
Погода в Сумах: прогноз на выходные
Вчера 17:20
«Укрзалізниця» передумала пускать поезд Конотоп – Винница
Вчера 16:49
На Сумщине добавилось заповедных объектов
Вчера 16:43
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Суми зникли з карти громадського бюджету
Вчера 16:56
Прокуратура специально бьет по ложным целям?
Вчера 15:04
Біологічна небезпека. Кримінальні гастролі медичних відходів на Сумщині (відео)
24.06.2021 20:54
Курорт “Лаванда” в Львовской области — популярный и доступный санаторий Прикарпатья
23.06.2021 18:56
Як довести факт отруєння в закладі громадського харчування: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги
23.06.2021 16:07
В каких случаях стоит выполнить перепрошивку блока Airbag
23.06.2021 13:03
Как организовать вакцинацию трудового коллектива от COVID-19 на Сумщине?
23.06.2021 10:28
Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
22.06.2021 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
22.06.2021 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
22.06.2021 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
22.06.2021 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.