Суд остановил скандальную стройку на СКД в Сумах Жители дома 22 по улице СКД в Сумах серьёзно намерены противостоять строительству очередного магазина вместо клумбы - впритык к своему дому.

Заречный суд г. Сумы рассмотрел иск сумчанки – жительницы данного дома к предпринимателю – застройщику.

Сегодня решением суда было наложено арест на земельный участок, на котором ведется скандальная стройка. Также арендатору Владиславу Корницкому запрещено вести какие-либо строительные работы на данном участке земли.

Данное решение суда может быть обжаловано в течение 15 дней.

Данкор следит за развитием событий.