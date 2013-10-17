Суд остановил скандальную стройку на СКД в Сумах

Заречный суд г. Сумы рассмотрел иск сумчанки – жительницы данного дома к предпринимателю – застройщику.
Сегодня решением суда было наложено арест на земельный участок, на котором ведется скандальная стройка. Также арендатору Владиславу Корницкому запрещено вести какие-либо строительные работы на данном участке земли.
Данное решение суда может быть обжаловано в течение 15 дней.
Данкор следит за развитием событий.
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