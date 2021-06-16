Скандальная стройка на СКД, 22 идет полным ходом, несмотря на утреннюю акцию Несмотря на сопротивление жильцов дома 22 по улице СКД, строительство, начатое сегодня в час ночи, продолжается полным ходом.

Владислав Корницкий, арендатор, начавший стройку, лично присутствует при возведении металлических конструкций. А ведь еще утром предприниматель утверждал, что уже сутки не спит и ему очень плохо, а также просил вызвать скорую помощь.

Пока чиновники занимаются выяснением законности разрешительных документов, уже полностью установлен металлический каркас сооружения.

Полиция, вызванная местными жителями, не торопится выезжать на место стройки, аргументируя тем, что утром уже выезжали.

Жители дома 22, снова грозятся перекрыть дорогу по улице СКД, чтобы остановить стройку.