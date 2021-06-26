Сумщина выбилась в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом

Всего в Украине 756 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за 25 июня. В частности, заболели 29 детей и 12 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 526 человек; летальных исходов - 35; выздоровели - 1835 человек; осуществлено тестирований за сутки - 45863 (в частности методом ПЦР - 21715, методом ИФА - 8808), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 15340.
За все время пандемии в Украине заболело - 2233546 человек; выздоровели - 2161972 человека; летальных исходов - 52 269; проведения ПЦР-тестов - 10780868.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 205 случаев;
- Винницкая область - 15 случаев;
- Волынская область - 17 случаев;
- Днепропетровская область - 24 случая;
- Донецкая область - 23 случая;
- Житомирская область - 19 случаев;
- Закарпатская область - 2 случая;
- Запорожская область - 32 случая;
- Ивано-Франковская область - 8 случаев;
- Киевская область - 54 случая;
- Кировоградская область - 7 случаев;
- Луганская область - 6 случаев;
- Львовская область - 33 случая;
- Николаевская область - 26 случаев;
- Одесская область - 32 случая;
- Полтавская область - 31 случай;
- Ровенская область - 26 случаев;
- Сумская область - 40 случаев;
- Тернопольская область - 12 случаев;
- Харьковская область - 44 случая;
- Херсонская область - 25 случаев;
- Хмельницкая область - 22 случая;
- Черкасская область - 29 случаев;
- Черновицкая область - 16 случаев;
- Черниговская область - 8 случаев.
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