Сумщина выбилась в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом За пятницу, 25 июня, в Сумской области подтвердили 40 новых случаев заболевания COVID-19, - это 4-й результат по Украине.

Всего в Украине 756 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 за 25 июня. В частности, заболели 29 детей и 12 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 526 человек; летальных исходов - 35; выздоровели - 1835 человек; осуществлено тестирований за сутки - 45863 (в частности методом ПЦР - 21715, методом ИФА - 8808), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 15340.

За все время пандемии в Украине заболело - 2233546 человек; выздоровели - 2161972 человека; летальных исходов - 52 269; проведения ПЦР-тестов - 10780868.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 205 случаев;

- Винницкая область - 15 случаев;

- Волынская область - 17 случаев;

- Днепропетровская область - 24 случая;

- Донецкая область - 23 случая;

- Житомирская область - 19 случаев;

- Закарпатская область - 2 случая;

- Запорожская область - 32 случая;

- Ивано-Франковская область - 8 случаев;

- Киевская область - 54 случая;

- Кировоградская область - 7 случаев;

- Луганская область - 6 случаев;

- Львовская область - 33 случая;

- Николаевская область - 26 случаев;

- Одесская область - 32 случая;

- Полтавская область - 31 случай;

- Ровенская область - 26 случаев;

- Сумская область - 40 случаев;

- Тернопольская область - 12 случаев;

- Харьковская область - 44 случая;

- Херсонская область - 25 случаев;

- Хмельницкая область - 22 случая;

- Черкасская область - 29 случаев;

- Черновицкая область - 16 случаев;

- Черниговская область - 8 случаев.