Мэр Сум высказался по поводу скандальной стройки на СКД

По его словам, он завтра выедет на место, так как сейчас в командировке в Киеве. По его словам, в ситуации разбираются сотрудники двух управлений – архитектуры и архстройконтроля. Мэр рассказал, что горсовет в свое время не продолжил аренду этого участка, однако предприниматель через суд добился пролонгации договора. Кроме того, есть несовпадение по датам в различных разрешениях, с чем будут разбираться его подчиненные и полиция.
- Там полное несовпадение по документам, - поделился он. – Там не капитальное строительство, а МАФ, но нет паспорта привязки. Это уже нарушение, и будет решение исполкома о демонтаже. Это я вам гарантирую. Там рядом находится газовая труба высокого давления. Точно нельзя без выполнения соответствующих работ и согласования с «Сумыгаз». И все это пристройка к жилому дому. Если с 2005 года там никто ничего не построил, а сейчас что-то хочет, то минимум это неправильно, а максимум незаконно.
Кстати, мэр сообщил, что этот же предприниматель уже установил незаконный кисок на пр. Лушпы, 47 напротив ТЦ «Березка». Он пообещал ее тоже демонтировать.
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