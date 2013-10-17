В Сумах на скандальную стройку на СКД вызвали «скорую»

Сегодня, 25 июня, вечером, жители дома по ул. СКД, 22, которые протестуют против строительства магазина в зеленой зоне, снова вышли на протест. На месте был и предприниматель Владислав Корницкий, которому предоставили решение суда об аресте земельного участка и запрете строительных работ на нем. Однако тот порвал документ.
На месте работает полиция, то есть пока наблюдает, несмотря на то, что предприниматель ругается матом на всех подряд, в том числе и на них.
Кроме того, на место вызвали «скорую», так как стало плохо одному из работников, возводивших магазин. Похоже, что у него тепловой удар.
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