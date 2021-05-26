Под Сумами два подростка угнали мотоцикл

В полицию с заявлением о преступлении обратился 43-летний житель Сумского района. Он рассказал, что за время его отсутствия, из гаражного помещения исчез мотоцикл марки «Форте».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сумского районного управления полиции установили и разыскали злоумышленников. Ими оказались два 16-летних местных жителя. Выяснилось, что ребята знали, что на территории чужого хозяйства хранится мотоцикл. Поэтому, воспользовавшись отсутствием владельца, проникли в гаражное помещение и похитили оттуда транспортное средство. В дальнейшем его разобрали на запчасти, как объясняют сами злоумышленники, для использования их на собственной мототехнике.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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