В Сумах на День Конституции будут действовать специальные меры безопасности С целью обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время проведения в понедельник, 28 июня, творческого отчета Сум в рамках областного фестиваля «З любов’ю вічною до тебе, рідний краю!», во второй половине дня в центре будут действовать специальные меры безопасности.

Сумскому районному управлению полиции ГУНП в Сумской области Управлению патрульной полиции в Сумской области поручено в пределах полномочий обеспечить публичную безопасность и порядок с 15:00 до 21:00 на Театральной площади и в сквере им. И. Г. Харитоненко во время проведения массового мероприятия.

Управлению патрульной полиции в Сумской - ограничить движение транспорта с 15:00 до 21:00 по проезду вдоль Театральной площади от перекрестка «ул. Гагарина - Покровская площадь» до перекрестка «Покровская площадь - ул. Петропавловская».