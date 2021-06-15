Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы Сборная Украины по футболу вышла в 1/8 финала ЕВРО-2020.

Это случилось благодаря победе Швеции над Польшей 3:2 и Испании над Словакией 5:0 в группе Е. Таким образом у словаков, как и у украинцев, 3 очка после группового турнира, однако разницы забитых и пропущенных мячей хуже. Также хуже разница у финнов, которые вместе со словаками отправляются домой, так как они стали худшими среди команд. Занявших третьи места в группах.

Предварительно в 1/8 финала Украина встретится со Швецией, однако все может поменяться после игр в группе F.