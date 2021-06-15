Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы

Это случилось благодаря победе Швеции над Польшей 3:2 и Испании над Словакией 5:0 в группе Е. Таким образом у словаков, как и у украинцев, 3 очка после группового турнира, однако разницы забитых и пропущенных мячей хуже. Также хуже разница у финнов, которые вместе со словаками отправляются домой, так как они стали худшими среди команд. Занявших третьи места в группах.
Предварительно в 1/8 финала Украина встретится со Швецией, однако все может поменяться после игр в группе F.
На выходных в Полтаве состоялся турнир памяти А.Н. Бабаева, среди юношей 2011 г.р....
19 июня были сыграны матчи 4-го тура чемпионата области по футболу....
Сегодня, 19 июня, прошли первые матчи ½ финала чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Сегодня, 19 июня, пройдут первые полуфиналы чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
Определились все участники полуфиналов чемпионата Украины по футболу среди аматоров....