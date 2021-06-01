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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:42242

Где в Сумах можно в спасаться от жары?

Руководствуясь опытом прошлого года, комунальщики Сум снова хотят облегчить передвижение сумчан и гостей областного центра в жаркие летние дни.

С наступлением жаркой погоды работники КП «Горводоканал» устанавливают охладительные рамки для комфортного пребывания сумчан на улицах города и в зонах отдыха.

Мобильные конструкции не только дарят положительные эмоции, но и позволяют предотвратить тепловым и солнечным ударам.

Пока установлено четыре рамки-распылителя на улицах Харьковская, 2 (р-н ТРЦ "Мануфактура"), Харьковская, 5 (р-н супермаркета "АТБ"), Соборная, 46 и в детском парке "Сказка".

Охладительные рамки будут работать в жаркие дни с 9:00 до 21:00.

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Общество КП «Горводоканал»
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