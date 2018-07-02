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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:04178

Сумским абитуриентам на заметку: минимальные баллы для поступления в вузы на бюджетные места

В Украине приближается начало проведения вступительной кампании в учреждения высшего образования. Уже сейчас будущие абитуриенты имеют возможность оценить собственные шансы участия в конкурсном отборе в вузы.

В этом году Министерством образования определены минимальные проходные конкурсные баллы, имея которые, поступающие могут рассчитывать на поступление в вузы на бюджетную форму обучения

В частности, в 2021 году абитуриентам, которые будут претендовать на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного среднего образования за средства государственного бюджета, необходимо иметь конкурсный балл на уровне не менее чем 125. В противном случае абитуриент не будет допущен к конкурсному отбору.

Кроме того, Министерством образования установлены минимальные значения количества баллов для поступления на медицинские специальности - «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия» с второго и третьего конкурсных предметов на уровне не менее чем 150 баллов. Исключение будут составлять абитуриенты, которые будут иметь конкурсный балл больше чем 175 баллов.

Конкурсный балл для поступления на основе полного общего среднего образования по специальности «Фармация, промышленная фармация» не может быть меньше 130 баллов.

В то же время конкурсный балл для поступления на специальности отрасли знаний «Право», «Публичное управление и администрирование» и «Международные отношения» должны быть не меньше 140 баллов.

Кроме этого, в 2021 году остается сокращен объем государственного заказа на юридические специальности. В частности, прием поступающих по государственным или региональным заказом для получения степени младшего бакалавра по всем формам получения образования, а также для получения степеней бакалавра, магистра по заочной форме получения образования по специальностям «Право» и «Международное право» в 2021 году проводиться не будет.

Общество Вступительная кампания
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