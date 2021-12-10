Директор водоканала пообещал, что сумчане будут с водой Директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач написал в Фейсбуке, что сумчане будут с водой.

«Вчера и сегодня вел переговоры с «Сумыоблэнерго» и лично с его руководителем.

Пришли к согласию, что они обесточат только админкорпус водоканала. Жители города будут с водой.

Понимаю всю ответственность, возложенную на предприятие как производителя услуг и лично на меня, как его руководителя. С пониманием отношусь к миллионным долгам населения за наши услуги. Карантин никого не жалеет.

В то же время, прошу сумчан с пониманием отнестись к необходимости своевременных расчетов с горводоканалом. Это залог недопущения ситуаций с отключением воды. Потому что, кроме политических спекуляций в таких "нештатных" ситуациях, ни на какую действенную поддержку водоканал рассчитывать не может», - написал он.