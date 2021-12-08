Сумчан запрошують на відкрите обговорення інвестиційної програми водоканалу

На виконання постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, КП “Міськводоканал” Сумської міської ради повідомляє, що 29 грудня 2021 року о 10:00 у приміщенні актової зали підприємства (м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9 (4-й поверх) відбудеться відкрите обговорення питань щодо схвалення та затвердження Інвестиційної програми КП “Міськводоканал” Сумської міської ради на 2022 рік.

Зауваження та пропозиції по суті питання, що пропонується до слухання та обговорення, приймаються протягом 14 календарних днів з дня опублікування даного повідомлення за адресою: 40009, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9 або на електронну адресу: vodocanal_sumy@ukr.net

• Заходи до Інвестиційної програми на 2022 рік

• Техніко-економічне обгрунтування Інвестиційної програми на 2022 рік

• Фінансовий план довгострокової Інвестиційної програми на 2022 – 2026 роки