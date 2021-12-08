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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:27306

Сумчан запрошують на відкрите обговорення інвестиційної програми водоканалу

13 грудня на сайті КП "Міськводоканал" розмістили повідомлення про проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) питання щодо схвалення/затвердження Інвестиційної програми КП “Міськводоканал” Сумської міської ради на 2022 рік.

На виконання постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проєктів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, КП “Міськводоканал” Сумської міської ради повідомляє, що 29 грудня 2021 року о 10:00 у приміщенні актової зали підприємства (м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9 (4-й поверх) відбудеться відкрите обговорення питань щодо схвалення та затвердження Інвестиційної програми КП “Міськводоканал” Сумської міської ради на 2022 рік.

Зауваження та пропозиції по суті питання, що пропонується до слухання та обговорення, приймаються протягом 14 календарних днів з дня опублікування даного повідомлення за адресою: 40009, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9 або на електронну адресу: vodocanal_sumy@ukr.net

• Заходи до Інвестиційної програми на 2022 рік
• Техніко-економічне обгрунтування Інвестиційної програми на 2022 рік
• Фінансовий план довгострокової Інвестиційної програми на 2022 – 2026 роки

 
Экономика Инвестиционная программа КП «Горводоканал»
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Нелегалка (мала сцена)
Нелегалка (мала сцена)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.30
Любовний трикутник (Київ)
Любовний трикутник (Київ)
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
19.00
Зарубіжні хіти
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Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Виставка до 100-річчя передачі музею колекції Оскара Гансена "Забутий затишок минулого буття"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00, крім пт
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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