Ночью в Ахтырке пожарные спасли от уничтожения жилой дом Сегодня, 18 июня, в 2:12 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании летней кухни в пер. Яблоневый в г. Ахтырка.

О пожаре сообщил сын хозяина, который увидел дым из окна сооружения. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено мебель и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и хозяйственные сооружения.

В 2:36 возгорание локализовали, а в 2:59 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.