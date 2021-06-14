Ночью в Ахтырке пожарные спасли от уничтожения жилой дом

О пожаре сообщил сын хозяина, который увидел дым из окна сооружения. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено мебель и вещи домашнего обихода, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом и хозяйственные сооружения.
В 2:36 возгорание локализовали, а в 2:59 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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