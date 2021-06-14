В Сумах пройдет чемпионат города по жиму

Место проведения соревнований: г.Сумы, у МЦ «Романтика».
Начало соревнований в 12:00.
Регистрация, взвешивание - в день соревнований с 11:00 до 12:00.
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